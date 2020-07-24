Китай решил закрыть американское консульство в Чэнду. В ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне

Китай решил отозвать лицензию на работу генерального консульства США в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Закрытие консульства в Чэнду стало ответом на решение США в течение 72 часов закрыть китайское консульство в городе Хьюстон (штат Техас), о котором было объявлено 21 июля.

Китайский МИД назвал закрытие консульства в Чэнду «законным и необходимым» ответом на действия США, который соответствует нормам международного права и дипломатической практике.

Китайские власти возложили ответственность за эскалацию конфликта между двумя странами на США. «Мы вновь призываем США… отменить ошибочное решение [о закрытии консульства в Хьюстоне] для нормализации двусторонних отношений», — говорится в заявлении МИД Китая.

Власти США объяснили закрытие консульства Китая в Хьюстоне защитой «американской интеллектуальной собственности и персональных данных американцев».

Китай назвал случившееся «односторонней политической провокацией». Президент США Дональд Трамп допустил закрытие китайских дипмиссий и в других городах США.

Генеральные консульства КНР, кроме Хьюстона, работают в таких городах США, как Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Консульства США в Китае, кроме Чэнду, расположены в Ухане, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньяне.