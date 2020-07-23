Житель Калининграда пожаловался на полицейских, которые по ошибке выпилили дверь в его квартиру и избили его

Житель Калининграда по имени Анатолий (фамилия не названа) пожаловался в полицию на действия сотрудников ведомства, которые по ошибке ворвались к нему для обыска среди ночи. Об этом Анатолий сообщил изданию «Подъем».

Инцидент произошел около 10 дней назад. В два часа ночи в дверь квартиры Анатолия начали стучать люди, которые представились полицейскими. Они требовали впустить их для обыска. После этого они выпилили дверь бензопилой и ворвались в квартиру. «Подъем» выложил видеозапись этого момента.

«У моей семьи началась истерика, после чего выломали дверь и на меня выбежал мужчина, на форме которого виднелись знаки отличия (нашивки) подразделения », — рассказал Анатолий. Он добавил, что его избили в присутствии жены и ребенка, а из квартиры вынесли компьютеры и видеокамеру.

Позже выяснилось, что сотрудники МВД пришли к Анатолию по ошибке. Они сочли его администратором одной из местных групп в соцсетях, где было опубликовано видео с оскорблением полицейского. Сотрудники МВД хотели найти у Анатолия исходник видео.

Анатолий, который публикует посты в другом паблике, назвал произошедшее беспределом.