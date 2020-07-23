СМИ попросили нового главу Роскомнадзора объяснить штрафы за ссылки на мат

Руководители российских СМИ попросили главу Роскомнадзора Андрея Липова объяснить, почему ведомство выписывает штрафы за гиперссылки на страницы, где есть мат. Об этом сообщает «МБХ медиа», в распоряжении которого есть письмо.

По словам журналистов, подход Роскомнадзора противоречит российскому законодательству, в котором нет запрета размещать ссылки на ресурсы, в материалах которых есть мат.

«СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещенной другим лицом. СМИ запрещено размещать материал, содержащий нецензурную брань, но сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит», — приводит «МБХ медиа» выдержки из письма.

Письмо подписали руководители 23 СМИ, уточняет «Дождь». В том числе главный редактор самого «Дождя», а также главреды «МБХ медиа», «Новой газеты», «Открытых медиа», «Эха Москвы», Forbes и руководители таких региональных изданий как «Тайга.инфо», «ТВ2», «7×7».

В ноябре 2019 года похожее письмо отправляли в РКН руководители 12 изданий. Ведомство через ответ на запрос «Интерфакса» пояснило, что «выпускающий редактор не может поставить в материал ссылку, не посмотрев, куда она ведет». Если он ставит ссылку на нецензурную брань, значит «он хочет показать эту брань аудитории».

На тот момент пост главы РКН занимал Александр Жаров, Липова назначили в марте 2020 года. «Дождь» пишет, что первое письмо РКН проигнорировал.