Разработано новое поколение защитных стекол Gorilla Glass. Производитель заявил, что оно выдерживает падение с высоты двух метров

Компания Corning представила свое новое защитное стекло для мобильной электроники Gorilla Glass Victus, сообщает The Verge.

Corning утверждает, что стекло способно выдержать падение на твердую поверхность с высоты двух метров.

Corning® Gorilla® Glass Victus™ Corning® Gorilla® Glass

Также, по заявлению компании, Victus в два раза устойчивее к царапинам, чем Gorilla Glass 6. Кроме того, Victus «пережил» 20 падений с метровой высоты в сравнении с 15 падениями с той же высоты у Gorilla Glass 6.

The Verge уточняет, что повреждение дисплея во многом зависит от того, как именно упал смартфон и что конкретно царапает его экран. К примеру, ключи и монеты все равно будут оставлять царапины.

Как сказал главный разработчик стекол Gorilla Glass Джеймин Амин, предостережения по поводу металла все еще справедливы для любого стеклянного материала.

Как добавляет Engadget, первые телефоны с Victus выпустит Samsung.