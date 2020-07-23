Преступник освободил захваченного в Полтаве заложника и скрылся

Житель Полтавы Роман Скрипник, захвативший сотрудника полиции в заложники, бросил автомобиль, в котором они ехали и скрылся в лесу, сообщила Национальная полиция Украины на своей странице в фейсбуке.

Заложник — глава уголовного розыска Полтавской области Виталий Шиян — не пострадал. Полиция пытается задержать Скрипника.

Утром 23 июля в Полтаве местный житель Роман Скрипник при попытке задержания взял в заложники полицейского, угрожая взорвать гранату. Скрипник потребовал предоставить ему служебный автомобиль, полиция согласилась. После переговоров Скрипник согласился заменить сотрудника полиции, которого он захватил первоначально, на начальника областного угрозыска полковника Виталия Шияна. Вместе с заложником преступник выехал за пределы Полтавы, машину сопровождала полиция.

Скрипник ранее был судим за кражу и изготовление/приобретение наркотиков, а также девять раз привлекался к административной ответственности, сообщает «Суспильне» со ссылкой на данные полиции. Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявлял, что Скрипник захватил заложника, чтоб «избежать уголовной ответственности», подчеркивая, что это невозможно.