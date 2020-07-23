Личные данные 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы» оказались в свободном доступе. Обе компании заявили, что они и не были конфиденциальными

В интернете в свободном доступе появились базы с личными данными около 600 тысяч пользователей сайтов Avito и «Юла». Об этом пишет «Коммерсант».

Шесть файлов примерно по 100 тысяч строк каждый размещались на одном из хакерских форумов с конца июня. В них есть информация о регионе, номере телефона пользователя, адресе, часовом поясе и категории товара, который выставлен на продажу.

В Avito заявили, что не видят проблемы в случившемся и что об утечке данных речи не идет. «Ни паролей или их хэшей, ни e-mail, ни какой-либо другой закрытой информации мы не обнаружили. Таким образом, база полностью состоит из публичной информации, которая доступна у нас на сайте и может быть собрана », — сказал представитель Avito.

В пресс-службе «Юлы» «Медузе» также заявили, что выложенные файлы «не содержат личных данных пользователей» и что в них есть только та информация, которую любой может получить напрямую с сайта.