«Коммерсант»: владельцы «Шоколадницы» решили разделить активы

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы, которые включают сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компанию ArenaFoodsCatering и партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express. Об этом рассказали источники «Коммерсанта».

По словам одного из них, раздел будет происходить по блокам. В первый блок войдут собственные заведения сетей «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби». Во второй — точки KFC, Pizza Hut и Panda Express (развиваются по франшизе). В третий — компания ArenaFoodsCatering, которая отвечала за питание на стадионах в рамках ЧМ по футболу 2018 года.

По оценке гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, на февраль 2020 года бизнес «Шоколадницы», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби» мог стоить минимум 4 миллиарда рублей, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express вместе с ArenaFoodsCatering — еще от миллиарда рублей.

Группа «Шоколадница» является одним из крупнейших игроков на ресторанном рынке России. По собственным данным компании, на которые ссылается «Коммерсант», в «Шоколадницу» входит более 200 ресторанов, а выручка группы в 2019 году составила 18 миллиардов рублей без НДС.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные кипрского реестра, одну из основных компаний «Шоколадницы» на 50% контролирует структура, связанная с Александром Колобовым, на 40% — структура Симана Поваренкина. Еще около 10% принадлежат компании Нели и Леонида Левитиных.