Китай запустил первую миссию на Марс
Источник: Синьхуа
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Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1», сообщает «Синьхуа».
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с космическим аппаратом на борту успешно стартовала в 12:41 (7:41 мск) 23 июля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.
Ожидается, что зонд достигнет Марса через семь месяцев — в феврале 2021 года. Космическая станция пробудет на орбите Марса два месяца, а в апреле высадит на планету марсоход, который займется изучением поверхности и поиском воды.
Запуск «Тяньвэнь-1» стал уже второй марсианской миссией на этой неделе. 20 июля свой космический аппарат «Аль-Амаль» («Надежда») по изучению Марса запустили Объединенные Арабские Эмираты.