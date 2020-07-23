Для Росгвардии создадут онлайн-платформу по контролю за оборотом оружия в стране
Государственный НИИ «Восход» создаст для Росгвардии IT-платформу, позволяющую отслеживать все гражданское оружие в стране. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Суммарная стоимость двух контрактов, предусмотренных нацпрограммой «Цифровая экономика», превышает 540 миллионов рублей. Предварительные испытания системы контроля оружия запланированы на конец ноября 2020 года.
Согласно документации проекта, система будет делиться на внутренний и внешний порталы. Первый — для сотрудников Росгвардии, второй — для производителей, продавцов и покупателей оружия.
Через платформу можно будет получить разрешение на приобретение и хранение оружия. Владельцам оружия будут выдавать пластиковые карты, заменяющие бумажные лицензии.
Кроме того, для платформы будет разработано мобильное приложение на Android и iOS.
Оружейные заводы и магазины, стрелковые клубы и ЧОПы получат доступ к единой базе учтенного оружия. Это позволит автоматически отслеживать каждую единицу оружия с момента выпуска на заводе до пользователя. Например, при приобретении охотничьей винтовки в оружейном магазине Росгвардия автоматически получит все данные покупателя, а впоследствии и информацию о патронах, которые он приобретает.