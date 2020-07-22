За сутки в России выявили 5862 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 5862 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее, по официальным данным, было 5842 новых случая. Всего с момента начала распространения коронавируса в России заболели 789 190 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, где заболели 638 человек, Свердловской области — 234 заболевших и Ханты-Мансийском АО — 221 заболевший.

Всего в России умерли 12 745 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», из них 165 человек скончались за прошедшие сутки.

Всего выздоровели 572 053 человека, заразившихся коронавирусом, в том числе за сутки из больниц были выписаны 9669 человек, проходивших лечение от COVID-19.