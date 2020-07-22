В Чикаго открыли огонь по похоронной процессии. Ранены 14 человек

14 человек получили ранения в результате нападения на похоронную процессию в Чикаго, сообщает The New York Times.

Неизвестные открыли огонь из проезжавшего автомобиля по людям, собравшимся у похоронного бюро на юге города вечером 21 июля.

По словам представителей местной полиции, некоторые из собравшихся на похороны открыли ответный огонь по нападавшим. Всего на месте преступления обнаружены не менее 60 гильз.

Пострадавших доставили в пять местных госпиталей. Об их состоянии не сообщается.

Машина злоумышленников была обнаружена брошенной неподалеку от места преступления. Мотивы преступников пока неизвестны.

В связи с инцидентом полиция задержала и допрашивает одного человека.

По данным The New York Times, за неполный месяц в Чикаго убиты уже не менее 336 человек. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен отправить в город сотрудников федеральных органов правопорядка для подавления преступности.