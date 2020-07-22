Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 миллионов
Источник: Университет Джонса Хопкинса
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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 15 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты в реальном времени.
Умерли от заболевания более 617 тысяч человек.
В последние недели количество выявленных случаев растет. Ежедневно в мире фиксируется 230-240 тысяч случаев заболевания. Для сравнения, в начале июля ежедневно заболевали 180-190 тысяч человек.
Больше всего случаев зафиксировано в США (3,9 миллиона), Бразилии (2,2 миллиона), Индии (1,2 миллиона).