Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 миллионов

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 15 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты в реальном времени.

Умерли от заболевания более 617 тысяч человек.

В последние недели количество выявленных случаев растет. Ежедневно в мире фиксируется 230-240 тысяч случаев заболевания. Для сравнения, в начале июля ежедневно заболевали 180-190 тысяч человек.

Больше всего случаев зафиксировано в США (3,9 миллиона), Бразилии (2,2 миллиона), Индии (1,2 миллиона).