В украинском Луцке вооруженный преступник захватил автобус с пассажирами
Источник: Полиция Волынской области
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Утром 21 июля в центре украинского города Луцк вооруженный преступник захватил пассажирский автобус, сообщает полиция Волынской области.
По данным правоохранительных органов, при себе злоумышленник имеет взрывчатку и оружие. В салоне автобуса находятся около 20 заложников.
В области введен оперативный план «Заложник», центр города оцеплен полицией.
Информации о пострадавших пока не поступало. В автобусе разбиты стекла, иногда слышна стрельба.
По словам начальника областной полиции, с преступником вступили в контакт. Он опубликовал свои требования в твиттере — пока они очень расплывчатые и ограничиваются общими фразами.