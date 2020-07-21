В Греции двое россиян получили по 253 года тюрьмы за перевозку нелегалов. Они заявляют, что их обманул работодатель

Суд в Греции приговорил двух моряков из России к 253 годам лишения свободы каждого за перевозку нелегальных мигрантов.

Россияне были признаны виновными в организации нелегальной миграции, торговле людьми и нелегальном пересечении границы Греции. По версии обвинения, они пытались переправить в страну более 20 мигрантов — за каждого из них россияне получили от 7 до 12 лет лишения свободы.

Моряки не признали вину. По их словам, их работодатель нанял их для перевозки туристов, а потом уже в море заставил пустить нелегалов на борт, угрожая расправой.

Как рассказал ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, граждане ЕС и Турции обычно в аналогичных ситуациях освобождаются от наказания, так как в соответствии с Конвенцией по борьбе с нелегальной миграцией лицо, введенное в заблуждение работодателем или действующее в состоянии принуждения, не подлежит уголовной ответственности.