Умер певец Бока. Его называют легендой кавказского шансона

В Лос-Анджелесе в возрасте 71 года умер автор-исполнитель Бока (настоящее имя — Борис Давидян). Об этом написал в фейсбуке армянский журналист Ваге Казарян.

В разговоре со Sputnik Армения Казарян заявил, что узнал о смерти Боки от друзей, живущих в США. По его словам, у артиста были проблемы с легкими, он умер после продолжительной болезни.

Бориса Давидяна называют легендой кавказского шансона. Он родился в Баку в армянской семье. Свой первый альбом Бока записал в 1972 году. В 1988 году вышел его самый известный альбом «Доля воровская». Одноименная песня из этого альбома стала хитом, ее пели и другие исполнители. В 1995 году артист с семьей переехал в Лос-Анджелес, но продолжал гастролировать по России и Европе.

Бока (Борис Давидян) — Доля воровская БОКА официальный канал