Росавиация предложила возобновить международные авиарейсы из шести городов России

Росавиация предлагает на первом этапе возобновить полеты за границу из шести городов России — Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом пишут «Известия»; информацию также подтверждает источник РБК.

По данным «Известий», выбранные города станут внутригосударственными хабами до полного возобновления авиасообщения. Собеседник издания объяснил выбор именно этих городов географическим принципом — в каждом макрорегионе был выбран крупный авиаузел, через который летать за границу смогут жители всех ближайших городов.

Россия отменила международное сообщение с конца марта. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля Москва начнет переговоры с отдельными странами о его возобновлении, но точные сроки начала полетов названы не были.

О достижении соглашения с Россией по возобновлению полетов уже заявили Белоруссия и Турция. Конкретные сроки также не назывались.