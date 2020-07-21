Росавиация предложила возобновить международные авиарейсы из шести городов России
Росавиация предлагает на первом этапе возобновить полеты за границу из шести городов России — Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом пишут «Известия»; информацию также подтверждает источник РБК.
По данным «Известий», выбранные города станут внутригосударственными хабами до полного возобновления авиасообщения. Собеседник издания объяснил выбор именно этих городов географическим принципом — в каждом макрорегионе был выбран крупный авиаузел, через который летать за границу смогут жители всех ближайших городов.
На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны.
Россия отменила международное сообщение с конца марта. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля Москва начнет переговоры с отдельными странами о его возобновлении, но точные сроки начала полетов названы не были.
О достижении соглашения с Россией по возобновлению полетов уже заявили Белоруссия и Турция. Конкретные сроки также не назывались.