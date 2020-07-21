Первую пресс-конференцию нового главы Хабаровского края отменили за несколько минут до начала. Из-за «сложной эпидемиологической ситуации»

Первая пресс-конференция Михаила Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края была отменена за несколько минут до начала.

«В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы губернатора. Новое время и формат встречи главы региона с журналистами пресс-служба обещает сообщить позднее.

Как сообщает корреспондент «Медузы» в Хабаровске, журналисты, включая съемочные группы нескольких телеканалов, ждали встречи с новым главой региона около часа. Об отмене пресс-конференции были объявлено за 10 минут до предполагаемого начала мероприятия.

Михаил Дегтярев — депутат Госдумы от партии ЛДПР — был назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края 20 июля.

Он сменил Сергея Фургала, также представлявшего ЛДПР. Фургал несколько лет назад выиграл губернаторские выборы у действовавшего на тот момент губернатора — кандидата от «Единой России». В начале июля Фургал был арестован по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. 20 июля президент РФ уволил его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В Хабаровске одиннадцать дней продолжаются акции в поддержку Фургала.

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