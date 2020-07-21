Госдума запретила бывшим и действующим сотрудникам ФСБ публиковать информацию о работе ведомства без санкции руководства

Нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем, заключительном чтениях закон, запрещающий сотрудникам ФСБ (как бывшим, так и действующим) публиковать сведения о работе ведомства без санкции руководства.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О федеральной службе безопасности». В частности, добавляется пункт, о том, что «опубликование (размещение, распространение) информационных материалов, касающихся деятельности органов федеральной службы безопасности, без соответствующего заключения органа федеральной службы безопасности не допускается».

Перечень информации, составляющей профессиональную тайну, а также порядок проведения экспертной оценки материалов, составляющей профессиональную тайну, будет определять руководитель ФСБ.

В СВР и ГРУ действуют другие правила для опубликования материалов. Авторы подготовленных для опубликования материалов о внешней разведке Российской Федерации или редакции средств массовой информации, получившие эти материалы, вправе обратиться за экспертным заключением в соответствующий орган внешней разведки Российской Федерации, который определит, не будет ли публикация разглашать гостайну. Обязанность обращаться в такой орган за экспертной оценкой материалов о работе внешней разведки в законе не прописана.