В России за сутки выявили 5940 новых случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в России зафиксировано 5940 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 6109 новых заболевших.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, где заболели 578 человек, Ханты-Мансийском АО (236 новых случаев) и Свердловской области (234 случая).

Всего с момента начала распространения коронавируса нового типа в России заболели 777 486 человек.

Всего умерли 12 427 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, из них 85 человек скончались за прошедшие сутки.

Всего выздоровели 553 602 человека, в том числе за прошедшие сутки из больниц были выписаны 3258 человек, проходивших лечение от коронавируса.

За прошедшие сутки было сделано 259 тысяч тестов на коронавирус, всего с момента начала эпидемии в России проведено 25,2 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор.