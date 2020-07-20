В Москве автобус врезался в остановку. Погибла женщина

Утром 20 июля в Москве на Ставропольской улице произошла авария с участием рейсового автобуса.

Как сообщает департамент транспорта города, водитель автобуса не справилась с управлением и врезалась в остановку около дома номер 16.

В результате погибла женщина, находившаяся на остановке. Ранее сообщалось о трех пострадавших в аварии.

По предварительным данным, авария произошла по неосторожности.

Перед выходом на рейс водитель автобуса прошла все необходимые медицинские проверки и была допущена до управления транспортным средством, добавили в ведомстве.

Правительство Москвы пообещало оказать материальную помощь семье погибшей.