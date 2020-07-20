Трансгендерную активистку арестовали на 14 суток за участие в серии одиночных пикетов у Госдумы. Ее отправят в спецприемник для мужчин
Источник: Новая газета
Тверской суд арестовал на 14 суток трансгендерную активистку Полину Симоненко за участие в серии одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс.
Симоненко признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции. Она будет отбывать арест в мужском спецприемнике, так как она не успела сменить документы.
Поправки в Семейный кодекс, против которых протестовали активисты, в частности, предполагают запрет на заключение брака и усыновление детей трансгендерным людям. Также им предлагается запретить менять графу «пол» в свидетельстве о рождении.
Серии одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс прошли в Москве и Санкт-Петербурге 18 июля. В общей сложности на них были задержаны 33 человека.