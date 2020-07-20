СК: в 2004 году Фургала задерживали по подозрению в организации убийства. Дело закрыли из-за его связей в милиции

Отстраненный от должности губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков в 2004 году были задержаны в качестве подозреваемых в убийстве бизнесмена Евгения Зори, но тогда дело прекратили из-за отсутствия доказательств. Об этом говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Как заявляет ведомство, Фургал, который , «оказывал серьезное давление на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», которые информировали его о ходе расследования, что позволяло ему скрывать следы своей причастности к преступлению.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств бизнесменов Евгения Зоря и Олега Булатова. В СК ранее заявляли, что располагают «неопровержимыми доказательствами» причастности Фургала к преступлениям. Сам Фургал отрицает вину.

В Хабаровске десять дней подряд проходят митинги в поддержку Фургала. Их участники требуют судить его не в Москве, а в Хабаровске — судом присяжных.