«Мегафон» и «Росгеология» объявили о начале разведывательных работ, необходимых для прокладки линии связи в Арктике, пишут «Ведомости».

Линию — первую в Арктике — планируется проложить к 2023 году. Она станет самым коротким маршрутом для передачи данных из Европы в Азию, сообщил генеральный директор «Мегафон» Геворк Вермишян.

Проектом предусмотрено строительство 11 отводов от основной магистрали на территорию России — они позволят подключить к интернету пользователей, в том числе, предприятия в отдаленных северных регионах России.

Инвестиции в проект, которым «Мегафон» занимается совместно с финским инфраструктурным оператором Cinia, Вермишян оценил в 0,8-1,2 миллиарда долларов. Точную сумму, добавил он, можно будет назвать через три месяца, когда завершатся разведывательные работы.

«Мегафон» — один из четырех крупнейших операторов мобильной связи в России. Основные акционеры «Мегафона» — компании группы USM Алишера Усманова.