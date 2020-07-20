Госдепартамент США внес Рамзана Кадырова в санкционный список. Глава Чечни уже находится под санкциями американского Минфина

Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список.

В сообщении ведомства говорится, что Кадыров на посту главы региона ответственнен за многочисленные нарушения прав человека — такие как незаконные аресты, пытки, необоснованное содержание под стражей. Госдепартамент также отметил, что Кадыров использовал пандемию коронавируса как повод наложить новые незаконные ограничения на свободы в Чечне.

Сам Кадыров в ответ на внесение в санкционный список выложил в своем телеграме фото, где он позирует с автоматами, с подписью «Помпео, мы принимаем бой. Дальше будет интереснее».

Кадыров с 2017 года находится в санкционном списке американского Минфина, куда он был внесен в связи с .