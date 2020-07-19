Акции малайзийского производителя латексных перчаток за время эпидемии выросли на 1000%

Капитализация трех производителей латексных перчаток из Малайзии с начала 2020 года выросла в общей сложности на 26 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Акции компаний дорожают благодаря резкому росту спроса на перчатки во время эпидемии COVID-19.

Так, бумаги Supermax Corp. в 2020 году выросли на 1000% в годовом выражении, акции Top Glove Corp. прибавили 389%. Акции Kossan Rubber подорожали на 230%. Как отмечает Bloomberg, для малайзийского рынка это беспрецедентный рост.

Как сказал агентству управляющий Northcape Capital Ltd. Росс Кэмерон, он ожидает, что производители перчаток отчитаются о росте прибыли больше чем на 100% по итогам 2020-го.