В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

В городе Нант на западе Франции начался пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла.

На месте происшествия работают 70 пожарных. Распространение огня пока не удалось взять под контроль.

Собор святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей во Франции. Его высота на 6 метров ниже Собора Парижской Богоматери.

Кафедральный собор Нанта уже горел в 1972 году. После того пожара здание было три года закрыто на реставрацию.

В 2019 году крупный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери. В результате него были полностью уничтожены крыша и шпиль здания.