В Москве после падения из окна погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская

В Москве после падения из окна своей квартиры погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Как пояснил источник ТАСС, предварительная причина произошедшего — самоубийство. Александровская, добавил он, оставила дома записку с надписью «Люблю». Ранее она уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы.

Екатерина Александровская родилась в 2000 году. Она выросла в Москве, но с 2016 года на международных соревнованиях представляла Австралию.

В 2017 году Александровская вместе с австралийцем Харли Уиндзором стала чемпионкой мира в парном катании среди юниоров.