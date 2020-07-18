Умер создатель журнала Time Out Тони Эллиотт

Умер основатель журнала о развлечениях Time Out Тони Эллиотт. Ему было 73 года.

Причиной смерти Эллиотта стал рак легких.

Эллиотт основал Time Out в 1968 году как андеграундный журнал о развлекательных и культурных событиях городской жизни Лондона. Впоследствии издание стало одним из лидеров индустрии.

Сейчас Time Out выпускается в 60 городах мира. В России есть электронные версии журнала о событиях Москвы и Санкт-Петербурга.