У здания Госдумы задержаны участники одиночных пикетов. Они протестовали против законопроекта о запрете трансгендерным людям вступать в брак

В Москве полиция начала задержания участников одиночных пикетов против законопроекта, который запрещает трансгендерным людям вступать в брак.

Как пишет «МБХ медиа», полиция задержала уже 17 человек. Также в автозак отвели и корреспондента издания, но после проверки пресс-карты и редакционного задания ее отпустили.

«ОВД-Инфо» сообщает, что на аналогичной серии пикетов в Санкт-Петербурге задержаны не менее восьми человек.

Поправки в семейный кодекс предложены группой сенаторов и депутатов, в том числе Еленой Мизулиной. Они предполагают запрет на заключение брака не только гомосексуалам, но и людям, сменившим пол; также трансгендерным людям предполагается запретить усыновлять детей. Помимо этого, законопроект предполагает запрет на изъятие детей из семьи органами опеки без решения суда.