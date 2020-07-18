У побережья Бенина пираты взяли в заложники 13 моряков из России и Украины

Граждане России и Украины, члены экипажа танкера MV Curacao Trader, оказались в заложниках у пиратов, после того как судно было атаковано у побережья Бенина. Об этом сообщает издание Maritime Bulleten со ссылкой на заявление управляющей компании танкера.

Пираты атаковали судно в Гвинейском заливе примерно в 210 милях от побережья Бенина в 11:00 по местному времени, говорится в сообщении. Пираты высадились на танкер и взяли в заложники 13 из 19 членов его российско-украинского экипажа. Судно легло в дрейф.

На помощь MV Curacao Trader движется рефрижераторное судно MV Frio Chikuma, которое должно достичь танкера в полдень 18 июля по местному времени.