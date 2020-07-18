Посол Армении рассказал о запрете армянским торговцам торговать на рынке «Фуд Сити» в Москве. Им владеют выходцы из Азербайджана

Экспортерам армянских товаров запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Об этом РБК рассказал посол Армении в России Вардан Тоганян.

По словам посла, с 17 июля армянская продукция из более чем 50 фур была убрана с торговых рядов. Сотрудники посольства посетили рынок, чтобы разобраться в ситуации, но администрация «Фуд Сити», по словам Тоганяна, выпроводила их силой.

Рынком «Фуд Сити» владеют уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. В пресс-службе их группы компаний «Киевская площадь» заявили, что не комментируют тему. Тоганян заявил, что у него нет информации о причастности бизнесменов к инциденту.

В последние несколько дней на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт: в результате нескольких боевых столкновений в общей сложности погибли 20 человек; в нарушении режима прекращения огня стороны обвиняли друг друга. 17 июля Баку и Ереван заявили, что ситуация на границе стабилизировалась.