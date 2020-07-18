Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 миллионов человек. ВОЗ сообщила о рекордном приросте за сутки

Число официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во всем мире с начала пандемии превысило 14 миллионов. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в реальном времени.

Умерли от коронавируса более 600 тысяч человек; 7,8 миллиона выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, отметила ускорение роста заболеваемости — за последние сутки были зафиксированы 237 743 случая заболевания, что стало рекордом с начала пандемии. Предыдущее максимальное значение (чуть более 230 тысяч) было достигнуто 12 июля.

Отметка в 1 миллион заболевших ковидом была достигнута 2 апреля, 5 миллионов — 20 мая, 10 миллионов — 27 июня.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в США (3,7 миллиона), Бразилии (2,0 миллиона) и Индии (1,0 миллиона). В этих же странах в последние недели происходит самый большой рост заболеваемости — несколько десятков тысяч новых случаев ежедневно.