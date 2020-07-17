С начала эпидемии коронавируса в России умерли более 12 тысяч человек, болевших COVID-19

В России с момента начала распространения коронавируса умерли 12 123 человека, у которых был подтвержден COVID-19. В том числе 186 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки, сообщил утром 17 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки выявлено 6406 новых случаев COVID-19. Днем ранее сообщалось о 6428 случаях. Всего с момента начала эпидемии в России заболели 759 203 человека. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 575 человек, Свердловской области — 301 человек и Ханты-Мансийском АО — 249 человек.

Всего выздоровели 539 373 человека, у которых был диагностирован новый коронавирус. В том числе 7681 человек, проходивший лечение в больницах, был выписаны за прошедшие сутки.

За сутки сделано 311 тысяч тестов на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор, всего с момента начала эпидемии проведено 24,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.