Путин объявил внезапную проверку войск и флотов. В ней участвуют 150 тысяч военнослужащих

В России по поручению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности войск и флотов. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам Шойгу, проверка поможет оценить способность армии обеспечить безопасность на юго-западе страны, «где сохраняются серьезные угрозы террористического характера» и подготовиться к учениям «Кавказ-2020», которые запланированы на сентябрь.

К проверке привлечены почти 150 тысяч военнослужащих, свыше 26 тысяч единиц военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. «В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава», — поручил Шойгу.

По данным Минобороны России на 15 июля, коронавирусом заражены 1205 военнослужащих. Еще 7781 военнослужащий выздоровел.

16 июля в России завершился весенний призыв. На военную службу отправили 135 тысяч новобранцев.