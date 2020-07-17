Кадыров обязал бюджетников подписаться на телеканал «Грозный» в соцсетях. «Если он не подписан, то это опасный для нас человек»

Госслужащим Чечни следует подписаться на аккаунты ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании в селе Хой Веденского района.

«Я не понимаю, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на канал ЧГТРК „Грозный“. Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине — какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают — он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал „Грозный“ в YouTube, „ВКонтакте“, в других социальных сетях, то это опасный для нас человек», — приводит перевод его слов правозащитный центр «Мемориал».

Как говорится в репортаже «Грозного», посвященном заседанию в селе Хой, Кадыров также обратил внимание на попытки создать негативный информационный фон вокруг Чечни, чтобы дестабилизировать обстановку в республике.

«Мы должны дать решительный отпор нашим врагам, которые вооружились ложью и пытаются очернить нас. Это не только обязанность властей и СМИ. Я считаю, что гражданский долг каждого человека — разрушать ложь правдой любыми доступными способами!» — цитирует слова Кадырова телеканал.