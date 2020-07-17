Индия стала третьей страной в мире, где число заболевших COVID-19 превысило миллион человек

Общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Индии превысило один миллион человек — от болезни умерли 25,6 тысячи человек, еще 635,7 тысячи человек выздоровели. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболевания в режиме реального времени.

Таким образом, Индия стала третьей страной в мире, где COVID-19 заболели более миллиона граждан.

На первом месте в мировой статистике идут США — там выявлены более 3,5 миллиона инфицированных, 138 тысяч человек умерли, более миллиона пациентов выздоровели.

Второй по числу случаев COVID-19 стала Бразилия — в стране зарегистрированы более двух миллионов заболевших, 76,6 тысячи человек умерли, почти 1,4 миллиона человек выздоровели.

Россия остается четвертой в мировой статистике (752 тысячи заболевших, почти 12 тысяч умерших, 531 тысяча выздоровевших).

Всего в мире инфицированы более 13,8 миллиона человек. Почти 590 тысяч человек умерли. 7,7 миллиона человек выздоровели.