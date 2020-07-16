Великобритания, США и Канада обвинили российских хакеров в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Спецслужбы Великобритании, США и Канады обвинили Россию в хакерских атаках на сети международных исследовательских центров с целью украсть данные о разработках вакцины от ковида. Соответствующий совместный отчет опубликовал британский Национальный центр кибербезопасности.

Атаки, по данным спецслужб, совершала группировка APT29 (также известная как Cozy Bear). В отчете утверждается, что она «почти наверняка является частью российских разведслужб».

Удалось ли хакерам получить доступ к нужной им информации не уточняется. При этом в докладе отмечено, что самим исследователям атаки не помешали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения. «Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — заявил он.