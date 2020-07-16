В Туркмении закрыли мечети и остановили движение поездов. Коронавируса в стране официально нет

В Туркмении временно закрыты для посещений и паломничеств мечети, церкви и мусульманские святыни. Как сообщили РИА Новости в туркменском Совете по делам религий, это «профилактическая мера противодействия распространению инфекционных заболеваний».

Ранее, как сообщал ТАСС, Туркменские железные дороги объявили, что в стране с 16 по 23 июля приостанавливается движение поездов. Также в ряде регионов прекращено междугородное автобусное сообщение.

Кроме того, во всех регионах проводятся комплексные дезинфекционные работы в связи с тем, что в воздухе «установлено повышенное содержание пылевых частиц», пишет информагентство «Туркменистан сегодня». Как отмечается, это делается «для профилактики распространения на территории страны инфекционных заболеваний, вызывающих сегодня серьезную озабоченность всего человечества».

В столице Ашхабаде также закрыты рестораны и кафе, а по всей стране введен масочный режим.

Официально в Туркмении нет ни одного зафиксированного случая коронавирусной инфекции. С 6 июля в стране находилась делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения. 15 июля на брифинге по итогам визита глава делегации Кэтрин Смоллвуд подтвердила, что в Туркмении нет коронавируса, но добавила, что не может сбрасывать со счетов возможность его распространения, сообщает TurkmenPortal. Она также выразила обеспокоенность ростом заболевания пневмонией в Туркмении.