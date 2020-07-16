В России за сутки выявили 6428 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 750 тысяч человек

По состоянию на утро 16 июля в России зарегистрированы 6428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 752 797 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+531 человек за сутки), Свердловской области (+349), Петербурге (+256), Ханты-Мансийском автономном округе (+252), Нижегородской области (+221), Алтайском крае (+215).

За минувшие сутки умерли еще 167 пациентов с COVID-19, а всего с начала распространения инфекции в России — 11 937 человек.

Выздоровели 531 692 человека, в том числе 8443 пациента выписаны из больниц за минувшие сутки.

Всего в России проведены свыше 24 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 298 тысяч тестов за последние сутки.