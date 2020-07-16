На Лубянке начались задержания участников пикетов в защиту фигурантов дела «Нового величия»
Источник: Meduza
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Как сообщает корреспондент «Медузы», задержаны не менее 14 человек, в их числе литературный критик Анна Наринская.
Пикеты у ФСБ проходят в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
14 июля обвинение запросило для фигурантов дела от четырех лет условно до семи с половиной лет колонии. Дата вынесения приговора пока не назначена.