На Лубянке начались задержания участников пикетов в защиту фигурантов дела «Нового величия»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Как сообщает корреспондент «Медузы», задержаны не менее 14 человек, в их числе литературный критик Анна Наринская.

Пикеты у ФСБ проходят в поддержку фигурантов .

Пикет в защиту фигурантов дела «Нового величия» Meduza

14 июля обвинение запросило для фигурантов дела от четырех лет условно до семи с половиной лет колонии. Дата вынесения приговора пока не назначена.