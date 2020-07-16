Илон Маск впервые попал в десятку богатейших бизнесменов по версии Forbes

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск впервые вошел в первую десятку рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени.

К 09:00 мск 16 июля Forbes оценивал состояние Маска в 70,8 миллиарда долларов, в рейтинге бизнесмен занял восьмое место.

Состояние Маска выросло на миллиард долларов, свидетельствуют данные рейтинга.

Это произошло в том числе благодаря росту стоимости акций Tesla. Как пишет Bloomberg, с мая по середину июля они подорожали в два раза.

На торгах 15 июля рост прекратился, однако на премаркете 16 июля бумаги автопроизводителя дорожают почти на два процента до 1546 долларов за штуку.

Маску принадлежит пятая часть акций Tesla, это, по данным Bloomberg, составляет основную часть состояния бизнесмена.

В рейтинге Bloomberg Billionaires Index (отслеживает изменения ежедневно) 10 июля Маск обогнал председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта и занял седьмое место с состоянием 70,5 миллиарда долларов.