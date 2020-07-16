Экономика Китая первой в мире вернулась к росту после эпидемии

Экономика Китая первой из экономик крупнейших стран мира начала расти после эпидемии коронавирусной инфекции, пишет The Wall Street Journal.

По данным Национального бюро статистики КНР, во втором квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Наибольший квартальный рост показало сельское хозяйство и промышленность. Сфера услуг росла более медленными темпами.

Розничные продажи сократились по сравнению с первым кварталом, но показали признаки восстановления.

«Если говорить в целом, то национальная экономика начала преодолевать негативный эффект эпидемии в первой половине года и показала момент восстановительного роста и постепенного оживления», — сказано в заявлении китайского Бюро статистики (цитата по Forbes).

Опрошенные Reuters аналитики ожидали рост квартального ВВП Китая на 2,5%.

Агентство отмечает, что в июне китайский импорт вырос впервые в 2020 году благодаря увеличению спроса на стройматериалы. Постепенная отмена ограничений в других странах помогла также росту экспорта из Китая.

Темпы роста китайской экономики, вместе с тем, будут самыми слабыми за всю историю наблюдений, добавляет Reuters.