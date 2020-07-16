Депутаты предложили установить штрафы до 15 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию в сети

В Госдуму внесен проект закона о штрафах для провайдеров и владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную в России информацию. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторами стали глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Они предлагают штрафовать граждан на 50-100 тысяч рублей, должностных лиц — на 200-500 тысяч рублей. Для юридических лиц законопроект предусматривает штраф от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей.

Если владелец сайта или провайдер не удалил призывы к экстремизму, детскую порнографию, информацию об изготовлении, приобретении, «местах культивирования» и «методах разработки» психоактивных веществ, то штраф для граждан составит 100-200 тысяч рублей. Для должностных лиц — 400-800 тысяч рублей, для юридических — 3-8 миллионов рублей.

За повторное нарушение проект закона предусматривает для граждан штраф до 500 тысяч рублей; для должностных лиц — до одного миллиона рублей; для юридических — до 15 миллионов рублей.

О какой именно информации идет речь в случае более низких штрафов, законопроект не уточняет.

В пояснительной записке сказано, что в действующем законодательстве ответственности за отказ удалить запрещенную в РФ информации нет.

Авторы документа приводят статистику Роскомнадзора, по которой на апрель 2020-го с ютьюба не удалили «10 482 страниц URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter — 1 462 URL, с ресурса Instagram — 1 435 URL, с Facebook — 362 URL».