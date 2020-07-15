В России выявили 6422 новых случая COVID-19. За сутки умерли 156 человек

По состоянию на утро 15 июля в России зарегистрированы 6422 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, общее число инфицированных достигло 746 369 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+628 человек за сутки), Петербурге (+264), Свердловской области (+263), Ханты-Мансийском автономном округе (+251), Алтайском крае (+246), Нижегородской области (+229) и Ямало-Ненецком автономном округе (+202).

За минувшие сутки умерли еще 156 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения инфекции в России скончались 11 770 человек.

Выздоровели 523 249 человек, в том числе 10 424 пациента были выписаны из больниц за последние сутки.

В стране проведены свыше 23,7 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 258 тысяч тестов за последние сутки.