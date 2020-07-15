В России к молодежи относят людей в возрасте 14-30 лет. Сенаторы предложили считать молодыми и 35-летних

Российские сенаторы и депутаты Госдумы разработали законопроект, увеличивающий с 30 до 35 лет предельный возраст молодежи, закрепленный в законодательстве. Об этом сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

«Сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории „молодежь“, — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — сказал сенатор на заседании профильного подкомитета в Госдуме.

В действующих Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года сказано, что к молодежи относятся люди в возрасте от 14 до 30 лет, «а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ, — до 35 и более лет».