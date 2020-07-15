На лечение пациентов с COVID-19 потратили 40 миллиардов рублей

С марта 2020 года на лечение пациентов с COVID-19 из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) направили 40 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает «Коммерсант».

По оплаченным счетам, уточнила Голикова, затраты с марта по май составили 22,3 миллиарда рублей.

«По предварительным оценкам за июнь, общий объем средств, которые за весь период направлены на эти цели, составит порядка 40 миллиардов рублей», — сказала она.

В апреле глава ФОМС Елена Чернякова говорила, что лечение COVID-19 средней тяжести обходится в сто тысяч рублей, тяжелой формы — 200 тысяч рублей. Если человеку нужна процедура насыщения крови кислородом, стоимость лечения становится больше.

К утру 15 июля в России зарегистрировали 746,4 тысячи случаев заболевания COVID-19. За время эпидемии в стране умерли 11,7 тысячи человек.