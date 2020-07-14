СК сообщил о новых эпизодах в деле бывшего министра Михаила Абызова

В деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства , обвиняемого в мошенничестве, появились эпизоды об отмывании денег и коммерческом подкупе, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, Абызов и его сообщники вывели из России на счета в банках Кипра деньги, похищенные у двух компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети». Факт легализации денег, говорят в СК, подтвердили с помощью Росфинмониторинга и властей Кипра.

Также участники расследования считают, что Абызов подкупил бывших топ-менеджеров «СИБЭКО» Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову, когда пытался продать акции этой компании. По версии следствия, Абызов передал им 78 миллионов рублей, а те сообщили потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности компании.

О том, что Абызова подозревают в отмывании денег, его адвокат сообщил еще в сентябре 2019 года.

Михаил Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года.