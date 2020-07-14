Пропавшая без вести актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Калифорнии

Американская актриса Ная Ривера найдена утонувшей в озере Пиру в Калифорнии, сообщает CNN. Ей было 33 года.

8 июля Ривера отправилась на арендованной лодке на прогулку по озеру Пиру вместе со своим четырехлетним сыном Джоси. Позже ее сын был обнаружен спящим в лодке в спасательном жилете. Документы и спасательный жилет Наи Риверы остались в лодке.

Джоси рассказал, что они вместе с матерью решили искупаться, но она не вернулась в лодку. Поиски пропавшей заняли шесть дней.

По данным шерифа округа Вентура, речь идет о несчастном случае, а не самоубийстве. Ривера успела спасти ребенка и затолкнуть его обратно в лодку, но ей не хватило сил, чтобы спастись самой, заявил он.

Ная Ривера известна по ролям в сериалах «Хор», «Коварные горничные», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Принц из Беверли-Хиллз» и другим.