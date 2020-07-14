Приказ Минфина приравнял пульты дистанционного управления к электронным сигаретам. Из-за этого в России может остановиться сборка телевизоров

Новый приказ Минфина о компетенции таможенных органов привел к правовой неопределенности и к тому, что ввоз из-за границы пультов дистанционного управления для телевизоров и других устройств может стать фактически невозможным. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации производителей электроники РАТЭК главе Минфина.

Как говорится в письме, пульты имеют тот же код товарной номенклатуры, что и электронные сигареты. В соответствии с новым приказом, этот код должен оформляться только Центральной акцизной таможней — но она может оформлять только подакцизные товары, которыми пульты не являются.

Как отмечают «Ведомости», неопределенность возникла из-за того, что старые правила, помимо товарных кодов, предписывали таможенникам руководствоваться еще и описанием товаров. Новый приказ требует от сотрудников ориентироваться только на коды.