В Кремле удовлетворены действиями полиции на несогласованных митингах в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.

«Можно сказать, что, слава богу, это обошлось без каких-то провокаций и без эксцессов. Это очень важно. Потому что, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов именно не допускать каких-либо провокаций и, слава богу, что этих провокаций не было», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что в Кремле «понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровска и региона», потому что ситуация «эмоционально очень резонансная».

При этом Песков подчеркнул, что на фоне выхода из эпидемии коронавируса из-за таких акций «нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий».

Акции в поддержку Фургала продолжаются в Хабаровске четыре дня подряд: первая из них, прошедшая 11 июля, стала самой массовой в истории города — на нее пришли несколько десятков тысяч человек. Акции несанкционированные, но при этом полиция не препятствует их проведению и не задерживает участников.